Gf Vip, Katia Ricciarelli resta in casa. Sui social scoppia la rivolta: spopola l'hashtag #katiafuori. I TWEET

Katia Ricciarelli resta in Casa. La soprano, finita nella bufera delle polemiche per le sue frasi volgari e offensive nei confronti di alcuni coinquilini della Casa del GF Vip, questa sera è stata "graziata" da Alfonso Signorini con che, con le parole: «Nella vita sbagliano tutti, nessuno è perfetto» ha scongiurato l'esplusione della Ricciarelli. Il conduttore ha ripreso tutto il gruppo, invitando gli inquilini ad un comportamento più consono.

Una scelta che al pubblico non è piaciuta affatto. Tanti i commenti, da Instragram a Twitter, da utenti comuni a vip e influecer: l'hashtag #katiafuori sta spopolando sul web. «Il peggior #gfvip della storia» twitta l'influencer Chiara Biasi e, sulla stessa linea d'onda Tommaso Zorzi, che, prima della puntata, ha scritto: «Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricchi0ne”. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce».

Non sono passate inosservate agli spettatore le frasi infelici della soprano, recitate nei giorni scorsi, nei confronti di Lulù o Miriana Trevisan e altri coinquilini del GF VIp come «Torna al tuo paese» o «ma è gay o è normale», e ancora «Ricchione».

Gli utenti di twitter si sono schierati contro la Ricciarelli, ma soprattutto contro la produzione che non ha preso provvedimenti. «E' inammissibile» si legge su Twitter. «Un programma che avalla razzismo omofobia ed abilismo in tutte le sue forme Katia Ricciarelli non solo non è stata squalificata ma è stata anche difesa a spada tratta dal conduttore dopo le ripetute schifezze uscite dalla sua bocca FATE SCHIFO» scrive un altro utente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 23:10

