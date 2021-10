di Ida Di Grazia

GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Jo Squillo: «Ora basta o compio un omicidio!». Volano parole grosse durante la diretta della tredicesima puntata. La soprano non accenta il confronto con la cantante che invece mantiene la calma. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > GF Vip, diretta tredicesima puntata: l'emozione di Bortuzzo che suona il piano, Montano in lacrime

Venerdì scorso durante la lite tra Carmen e Katia Ricciarelli, Jo squillo , interpellata da Signorini ha osato andare dalla parte della Russo dicendo «Dire che lei è felice perchè ha una famiglia è stata sicuramente una frase sbagliata, ma conosco Carmen e sono certa che non ci sia stata alcuna cattiveria».

Una presa di posizione che ha mandato su tutto le furie Katia Ricciarelli che l'ha nominata. Durante la diretta di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Signorini chiede a entrambe di dirsi una volta per tutto quello che pensano. Inizia Katia Ricciarelli: «Se tu vuoi che io parli con te devi rispondermi perchè mi hai minacciata, spiegala a una povera cretina che non capisce le cose». Jo: «Tu vuoi che si raccontino le cose come piacciono a te, ci sono tante piccole cose che non ci fanno piacere, ma per rispetto della tua persona non lo faccio. Io non le tiro mai questo cose, ti ho sempre difesa e capita, tu hai sempre un modo stizzito di parlare io sono calma». La Ricciarelli le urla di stare zitta.

«Tu - prosegue la soprano - ti sei intromessa nel discorso tra me e Carmen, che lei non dice le cose con cattiveria, praticamente la bugiarda sarei io». «Le tue posizioni sono leggittime - prova a spiegare JO - perchè è una frase offensiva ( la frase di Carne "io ho una famiglia" ha profondamente offeso la Ricciarelli ndr,), però obbiettivamente Carmen è sempre stata carina».

Adriana Volpe chiede a Jo di essere più diretta, ma lei non cede alla provocazione. «Non puntiamo alla trita e ritrita tra la solidarietà tra donne - interviene SIgnorini ma questo non significa che non si possa avere una dialettica. Devi dire quello che pensi». Jo «io dico sempre quelllo penso». Signorini chiude il confrondo, la Ricciarelli rientra nella casa e commenta stizzita: «Grazie Alfonso altrimenti compio un omicidio. Ora basta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA