GF Vip, Katia Ricciarelli smascherata sui social: «Fa accordi con Soleil e Manila»

In casa si stanno mettendo d accordo per votare Lulu è jessica tutto questo capitanata dalla strega di Katia rquesto contro il regolamento del gioco è inutile fare la pagliacciata delle nomination già sappiamo come Finirà. @AdrianaVolpeTV confidiamo in te @GrandeFratello #gfvip

— Gioia (@Gioia68446562) January 3, 2022