GF Vip, Jo Squillo choc: «Mio padre è sordo perché beveva latte tutti i giorni». Il web insorge: «Ora basta»

«Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie». Sono state queste le parole di jo Squillo, convinta vegana, a Aldo Montano all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La dj ha già fatto discutere per la sua teoria sulla formazione di noduli al seno per il consumo di latticini, ma questa volta la rete è insorta.

Si tratta di frasi, infatti, che non hanno alcun fondamento scientifico che però lei continua a pronunciare non pensando alla risonanza che le sue dichiarazioni fatte in tv possono avere. Molti utenti sul web a tal riguardo si sono indignati e hanno chiesto alla produzione e al conduttore del programma, Alfonso Signorini, di mettere un freno a questi suoi sproloqui.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 17:04

