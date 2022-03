GF Vip, Jessica twerka per Barù. Ma lui preferisce ballare con Soleil: nuova coppia all'orizzonte?

Dopo il triangolo amoroso, a catalizzare tutta l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip ci sta pensando la (quasi) coppia Barù Gaetani e Jessica Selassié. I Jerù, ormai, sui social sono sicuramente i più seguiti. Ad affascinare i telespettatori è un rapporto nel quale Jessica sembra essere cotta di Barù, ma il tenebroso nobile non sembra ricambiare. E ancora una volta, nelle ultime ore, la principessa etiope ha provato a sedurlo con un ballo hot a lui dedicato, ma l'attenzione di Barù è andata altrove...

Leggi anche > GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie: scoppia il caos nella casa

Nella casa più spiata d'Italia, martedì 1 marzo, la giornata è filata via tranquilla, ma i concorrenti, poi, si sono riuniti per un’apericena a base di musica e spensieratezza. Jessica Selassié e Sophie Codegoni sono andate al Market per recuperare tutto il necessario per brindare: «A noi!», ha detto Sophie. Dopo le piadine preparate da Barù, nel loft di Cinecittà è partita la musica. Miriana e Jessica hanno aperto le danze con una sfida di ballo, seguite poco dopo dal resto dei vipponi. Poco dopo Jessica si è esibita per il resto del gruppo con un twerking molto sensuale, mostrando il suo lato b a Barù. A chiamare in causa il nobile toscano è stata Delia Duran: «Barù, pensaci tu», ma il nipote di Costantino Della Gherardesca non sembra essere rimasto particolarmente colpito dall’esibizione della principessa. E anzi, ha deciso di virare altrove le sue attenzioni.

Barù che si alza per ballare con Sole. Mai fatto per nessuno 🥰#gfvip #solearmy pic.twitter.com/UTmPAluBJM — sonja goronja (@sonjagoronja) March 2, 2022

Sui social in molti hanno criticato il comportamento di Jessica Selassié: «È tutto inutile non ti vuole», recitano la maggior parte dei commenti, che ribadiscono che non ci si deve ridurre così per amore. Su Twitter altri fan del Grande Fratello Vip si sono accorti che poco dopo Barù si è alzato dalla sedia per ballare con Soleil Sorge. Appena l’ha vista arrivare è saltato dalla sedia e in molti, adesso, iniziano a pensare che Barù si sia innamorato della bella influencer italo americana... Che Barù possa far dimenticare le pene d'amore di Soleil, rimasta decisamente scottata dal triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA