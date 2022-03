GF VIP, è scontro tra Jessica e Lulù? Cosa è successo tra le due sorelle dopo la puntata di Lunedì

Qualcosa si è rotto, al GF Vip, tra Jessica e Lulù Selassié. Le due princess sono ormai sempre più in conflitto tra di loro, tanto è vero che si parla essenzialmente di una crepa nel loro rapporto. Ma cosa sarà mai successo? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Lulù sta male: 'vado a chiamare mamma'. Cosa è successo nella notte dopo l'episodio della gomitata

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA