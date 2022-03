GF Vip, Ilary Blasi gela Signorini: «Alfonso sparisci». E lui scherza: «Finalmente trombo»

GF Vip, Ilary Blasi in studio per presentare l'Isola dei Famosi: «Alfonso sparisci», il conduttore scherza: «Finalmente trombo». Passaggio di testimone durante la finalissima del Grande fratello Vip tra i due conduttore e amici. Lunedì prossimo, infatti, prenderà il via la nuova edizione dell'Isola.

La finale del Grande Fratello Vip è il palcoscenico ideale per promuovere la nuova edizione dell'Isola dei Famosi che partirà il prossimo lunedì. Ilari Blasi ha fatto così il suo ingresso in studio, splendida come sempre

Capelli raccolti in un elegante chignon alla Eva Kant, jeans con pietre arcobaleno e t shirt bianca Ilary Blasi è entrata in studio scherzando con il conduttore sulla lunghezza del programma: «Alfonso ti devo fare i complimenti - dice la conduttrice - però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio».

La risposta "scherzosa" di Signorini: «Forse ricomincio a trombare». Il conduttore stuzzica poi la Basi: «Leggo che sei separata in casa se vuoi ti presto Alex Belli?», battuta prontissima della "Capitana": «Con tutto il rispetto...manco dipinto»

