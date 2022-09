Gf Vip, Giulia Salemi svela cosa è stato censurato nella prima puntata

La prima puntata in diretta del Gf Vip ha visto in studio anche il debutto di Giulia Salemi come portavoce dell'opinione sui social. L’influencer ha letto alcuni tweet provenienti dalla rete: sono stati censurati?

La prima gaffe di Orietta Berti

Orietta Berti regala, forse, il primo spoiler di questa edizione del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera la cantante commentando i vip nella casa ha ammesso di essere molto divertita e curiosa, ma soprattutto ha dichiarato, involontariamente, quanto durerà il programma.

Piccola gaffe di Orietta Berti che svela la durata del Grande Fratello Vip: «Ci divertiremo per i prossimi ...»

Al momento non c'è alcuna conferma, ma già dalla presentazione in palinsesto si era parlato "dell'edizione più lunga di sempre". Ma quanto durerà la settima edizione del Grande Fratello Vip? A rispondere a questa domanda potrebbe averci pensato Orietta Berti durante la puntata di lunedì 19 settembre.

La cantante e opinionista insieme a Sonia Bruganelli del Grande Fratello Vip, si è lasciata scappare una frase che ovviamente non è sfuggita ai social. «Mi divertirò per tutti questi sette mesi» ha detto la Berti, questo vuol dire che il GF Vip durerà almeno fino ad aprile 2023.

Su twitter c'è chi gioisce: «Praticamente - scrive un utente - fra sette mesi di questi non ci sarà più nessuno tra squalifiche abbandoni ed eliminazioni sarà un cast nuovo eppure noi ricaduti nella trappola del trash», e chi si dispera: «Raga ci aspetta Natale, Capodanno e anche Pasqua quest'anno». Ma come la prenderanno i vipponi?

Orietta:’mi divertirò per tutti questi sette mesi’

..SETTE mesi?!?!#GFvip — Toys Expression (@ToysExpression) September 19, 2022

Praticamente fra sette mesi di questi non ci sarà più nessuno tra squalifiche abbandoni ed eliminazioni sarà un cast nuovo eppure noi ricaduti nella trappola del trash #gfvip — LaChicca (@LaChicca19) September 19, 2022

SETTE MESI

SETTE MESI

SETTE MESI

SETTE MESI

RAGA CI ASPETTA NATALE, CAPODANNO E ANCHE PASQUA QUEST'ANNO#GFvip pic.twitter.com/LziyRbriKw — maria 🧬 (@Maria25760009) September 19, 2022

