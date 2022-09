GF Vip, Giucas Casella furioso con Romita: «Mi hai chiamato bavoso». Il giornalista risponde: «Ma non provi imbarazzo?»

Dopo essere stato completamente ignorato durante la scorsa puntata, Attilio Romita è decisamente uno dei protagonisti della diretta di lunedì sera. Il giornalista si è scontrato in giardino con Giucas Casella a causa di alcune sue dichiaraizoni all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Antonino Spinalbese su Belen: «Abbiamo sbagliato a sceglierci, è stata lei fare il primo passo per la pace»

GF Vip, Giucas Casella urla «sono inca**ato nero» a Romita. Il giornalista risponde: «Ma non provi imbarazzo?» (Credits Endemol Italia)

Gf Vip, Marco Bellavia fa sul serio con Pamela Prati? Signorini porta in diretta un prova schiacciante

Nei giorni scorsi Attilio Romita aveva parlato di Giucas Casella e del suo atteggiamento nella casa nella scorsa edizione «Faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani», diceva definendolo "Bavoso".

Parole che hanno ferito Giucas che chiede un confronto con il giornalista. Nella diretta della terza puntata Casella entra nella casa, va in giardino e inizia a urlare: «Sono veramente incazzato con te, hai detto che osno una maiale, degli aggettivi pazzeschi, me lo sono segnato. Mi hai definito viscido, vecchio bavoso, che toccavo le ragazze, ma cosa dici? Tutti i ragazzi del Grande Fratello mi hanno incoraggiato, Soleil, Sophie. Tu hai emulato me, ti sei spogliato, ti sei toccato il pacchetto e hai emulato me»

«I commenti che ho fatto io - ribatte Romita - sono stati la lettura dei commenti che ho fatto sul web guardando quel video. Tu che per me eri un mito ... Un personaggio del tuo livello non può fare così. Non ti paragonare a me perchè tu sei un monumento della tv italiana. Io ti voglio fare una domanda: ti sei rivisto in quel video? Ti sei piaciuto?».

Casella rispedisce le accuse al mittente: «Ma io che facevo? Erano le mie nipotine, mi chiamavano nonno. Erano Lulù e Delia. Mica ho toccato il culetto ho le zinne come te». Romita risentito tiene ferma la linea «Io non ho toccato nulla. Se ti sei trovato accettabile in quel video, ti chiedo scusa e mi rimangio tutto. Se non hai provato disagio, ti chiedo scusa. Vai a leggere i commenti a quel video e vedrai che non l'ha trovato plausibile nessuno».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 08:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA