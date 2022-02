GF Vip, Gianmaria su Soleil Sorge: «Ecco quando ho capito con chi schierarmi»

Gianmaria Antinolfi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'imprenditore napoletano entrato come ex fidanzato di Soleil Sorge ha avuto una grande evoluzione all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo aver abbandonato l'idea di riconquistare l'influencer, ha virato le sue attenzioni su Sophie Codegoni, ma tra loro l'amore non è mai decollato. Ma poco prima di uscire dalla casa ecco spuntare Federica Calemme. Tra lui e l'ex professoressa de L'Eredità le cose sembrano andare a gonfie vele e in un'intervista al settimanale Chi, Gianmaria tira le somme della sua esperienza al Grande Fratello.

Il suo bilancio nel loft di Cinecittà non può passare anche da Soleil Sorge. Tra lui e l'influencer, al centro delle polemiche per il triangolo amoroso con Alex belli e Delia Duran, spesso ci sono stati accesi battibecchi. E a distanza di qualche settimana dalla sua scelta di abbandonare la casa per impegni di lavoro, Gianmaria è tornato a parlare della sua esperienza.

«Sono semplicemente Gianmaria, il ragazzo che avete visto nudo e crudo nella casa per cinque mesi, con tutto il suo bagaglio di buona educazione e onestà. Ero un pesce fuor d’acqua. Ho capito come giocare quando ho visto Alex Belli poco sincero. In quel momento ho capito con chi schierarmi e con chi mantenere solo il buongiorno e il buonasera».

All'interno della casa e durante le puntate orchestrate da Alfonso Signorini, spesso si è parlato dei suoi flirt più importanti. Nella sua rete di latin lover sono cadute Dayane Mello, Belen Rodriguez, ma anche e soprattutto Soleil Sorge, della quale a inizio avventura era ancora innamorato.

A proposito dell'influencer italo-americana, l'imprenditore partenopeo ha dichiarato: «Con Sole ce ne siamo dette di ogni, anzi, più che altro è stata lei a dirle a me e a darmi una serie di mazzate… Prima di entrare, conoscendola bene perché abbiamo avuto un legame importante, sapevo che lo avrebbe fatto. Non nego che ho sofferto, soprattutto all’inizio. Ma ho deciso di evitare le risse. Ho iniziato a farmi scivolare tutto e, forse, ora potremo ritrovarci come amici».

Poi come nelle migliori favole, ecco spuntare Federica Calemme. L'imprenditore sembra davvero aver trovato la donna giusta e la loro frequentazione continua al di fuori della porta rossa. «Se Federica fosse entrata subito, non mi sarei avvicinato a nessuna. Avrei scelto lei, solo lei. Io con Federica vedo un progetto, sono sicuro dei miei sentimenti, dei nostri sentimenti. Tra noi c’è amore. Insieme stiamo benissimo. Siamo entrambi di Napoli e da quando abbiamo lasciato la casa non ci siamo mai staccati nemmeno per un secondo. Sono molto felice con lei».

