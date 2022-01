GF Vip, Gianmaria Antinolfi soprende Federica Calemme: una cena romantica a lume di candela

Tra Francesca Calemme e Gianmaria Antinolfi le cose vanno a gonfie vele all'interno della casa del Grande Fratello Vip. E l'imprenditore ha deciso di fare una sorpresa speciale alla sua amata. Gianmaria, con l'aiuto della produzione, ha invitato Federica a una cena romantica, all'interno della Love Boat. Nella suite degli innamorati, Gianmaria accoglie la bella influencer mostrandole la tavola apparecchiata per l'occasione e le preannuncia che dovranno preparare insieme la cena.

Nonostante i dubbi che molti del pubblico hanno avuto sulla storia d'amore tra i due, Gianmaria Antinolfi sembra davvero aver trovato la donna giusta. L'imprenditore, in quattro mesi di reality show, ha provato a ricucire il rapporto con Soleil Sorge, sua ex fidanzata, per poi lanciarsi nelle braccia di Sophie Codegoni, ma in entrambe le occasioni i rapporti non sono decollati. Con l'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Federica Calemme, però, le cose sembrano cambiate. Gianmaria ha mostrato il lato tenero e passionale che, finora, non era riuscito a mettere in luce.

Le dolci attenzioni che il vippone ha per la ragazza, trovano la risposta sfuggente e imbarazzata di Federica, che però piacevolmente le accetta. «Sono molto felice di farti imbarazzare» ha ammesso Gianmaria.

Federica, nonostante riconosca la forte attrazione che la spinge verso l'imprenditore, cerca di trattenersi dalla complicità sempre più evidente che si è creata fra loro. E, imbarazzata, gli risponde: «Non amo le sorprese però grazie». Per loro, questa cena all'interno della casa del Grande Fratello, è il primo appuntamento, a lume di candela. Un'esperienza nuova e diversa ripsetto ai tanti momenti passati insieme agli altri inquilini e i due hanno, finalmente, il modo di relazionarsi in maniera diversa.

Nonostante il momento intimo, per i due è impossibile non parlare del gioco e della possibile eliminazione che potrebbe capitare a Federica nella puntata del 21 gennaio. «Come va, va. Ho conosciuto tutti voi, ho conosciuto te. Che non so se è una fortuna o una sfortuna». Tra lo scherzo e la serietà, Federica fa capire di nutrire ancora dei dubbi nei confronti di Gianmaria e sulle sue reali intenzioni. L'influencer ammette di non riuscire a immaginarselo fuori dal programma e vorrebbe sapere se si è fatto conoscere per quello che è veramente.

La risposta di Gianmaria non si fa attendere e sembra proprio che l'imprenditore napoletano faccia sul serio. «Non sono capace di non essere me stesso» le ha spiegato Gianmaria difendendo la sua buona fede, assicurandole di non essere mai venuto meno ai suoi valori. Sicuro di volerla rivedere anche fuori dal gioco, lui propone un appuntamento alla ragazza che, anche se con difficoltà, accetta e suggerisce: «Vieni a Napoli, ti vengo a prendere e andiamo a mangiare fuori».

