Gf Vip, Giaele De Donà infiamma la Casa col bikini supersexy: «È la nuova Alex Belli»

Giaele De Donà è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip da poche ore, ma sta già conquistando il pubblico maschile e non solo. Fin dalla sua clip di presentazione la modella e stilista ha subito fatto capire che i telespettatori non rimpiangeranno il concorrente più chiacchierato della scorsa edizione: Alex Belli. Come l'attore, infatti, Giaele si è professata a favore dell'amore libero, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno sorpreso il pubblico da casa, ma anche i vipponi che poche ore dopo hanno potuto ammirarla anche con un bikini davvero hot.

Il suo amore libero

A stupire tutti sono state alcune dichiarazioni sul suo rapporto con il marito, Bradford Beck. Giaele De Donà, infatti, ha fatto sapere a tutta Italia che per lei non è un problema se il ricchissimo imprenditore ha rapporti con altre donne. «Mi fa ridere quando giudicano il mio matrimonio che magari è esplicito. Noi ci diciamo le cose in faccia. Io e mio marito siamo molto chiari. Siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire, mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va benissimo. So che stare sei mesi senza, ovviamente... no, non impazzisco. Abbiamo questo genere di rapporto e preferisco la sincerità. Se si innamora di un'altra? Chiuderei». Un biglietto da visita che riporta alla memoria del famoso trinagolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e che promette di far divertire. Soprattutto dopo che poche ore, Giaele ha sfoggiato un bikini super sexy che ha messo a nudo la sua sensualità e la sua voglia di provocare.

Il bikini super sexy

La nuova vippona di Alfonso Signorini si gode, come tutti, l'ultimo caldo romano prima dell'arrivo dell'autunno. E tra un bagno in piscina e un po' di tintarella sotto il sole di Cinecittà, mette in mostra il suo fisico perfetto. Il due pezzi nero lascia poco all'immaginazione, mettendo in risalto le sue curve da capogiro. E chissà se qualche single della Casa più spiata d'Italia non si lasci ammaliare dalla sua bellezza sconvolgente... soprattutto dopo quanto dichiarato ancor prima di mettere piede nella Casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 19:21

