Gf Vip, lite furiosa nella notte. Fulvio Abbate fuori di sé: «Sai chi sono io? Vaff***». Coinquilini allibiti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 19:19

Notte movimentata al Grande Fratello Vip. Lo scrittore siciliano è andato su tutte le furie iniziando a inveire all'improvviso, proprio quando i concorrenti si stavano per mettere a letto. Ma andiamo con ordine.Fulvio Abbate inizia a urlare passando davanti al bagno dove si stanno preparando per la notte Myriam Catania e Franceska. A quel punto l'attrice romana gli chiede spiegazioni, ma lui è fuori di sé. «», grida senza fare nomi. E poi ancora una sequela di parolacce. Poi chiede a Myriam: «». Lei serafica risponde: «». «», risponde lui adirato.La sfuriata fa subito il giro del web. Su Twitter, gli utenti increduli si chiedono cosa sia accaduto. Intanto, nella Casa gli altri inquilini corrono a vedere cosa sia successo. Poi si riuniscono in camera allibiti espiega tutto: «Io e Franceska gli abbiamo chiesto se potesse smettere e lui si è offeso. Non volevo avere ragione, solo che per l'educazione che ho avuto, tendo a dire poche parolacce».Ma i follower su Twitter non ci credono: «Lo fa solo per la nomination».