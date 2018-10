Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in lacrime al Grande Fratello Vip. L'ex fidanzato disi sarebbe commosso pensando alla sua Chechu, che fino a un anno fa era l'amore della sua vita. E proprio nella casa del Gf Vip è cambiato tutto. Francesco ora vuota il sacco e si confida a cuore aperto.«Sento un senso di blocco, non sto bene - avrebbe detto -. Forse mi sono convinto che stavo bene, ma invece non è così e per tutto questo tempo, me ne sto accorgendo da ieri sera. Risvegliarmi qui dove è successo tutto, vedere la sua faccia (di Cecilia Rodriguez, ndr) nelle foto appese in cucina, mi fa un certo effetto».Monte avrebbe parlato anche della sua infanzia e di certe insicurezze. L'ex tronista avrebbe sofferto da piccolo quando lo avrebbero additato come «». Francesco poi avrebbe concluso incolpandosi della fine di tutte le sue storie d'amore: «». E, da vero amico, lo ha consolato.