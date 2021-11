Gf Vip, Francesca Cipriani dalle lacrime alla gioia: «Il mio ex mi picchiava». Poi la proposta di nozze

GF Vip: Cipriani in lacrime: «il mio ex mi picchiava». Poi la gioia per proposta di matrimonio del suo Alessandro. Una serata indimenticabile per l'ex pupa che dopo essere sprofondata nelle tenebre a causa di storie passate, finalmente rivede la luce accanto al suo futuro marito.

Leggi anche > GF Vip: Giucas Casella confonde Maria Monsè con Adriana Volpe, lei abbandona lo studio

Il passato di Francesca Cipriani non è tutto rose e fiori come si potrebbe pensare. Dopo aver raccontato di essere stata bullizzata quando era adolescente, durante la diretta della ventunesima puntata ha raccontato una terribile storia di maltrattamenti da parte di un suo ex.

«Mi metteva le mani addosso - svela la Cipriani - mi ricattava, veniva sotto casa. Prima mi diceva non mi lasciare, poi si trasformava in una bestia e per colpa di questa persona la mia famiglia aveva paura. Sono stati momenti bruttissimi, l'ho anche denunciato, diceva che aveva un video nostro, mi ha derubata, è stato il periodo più brutto della mia vita. Dopo che tocchi il fondo così può solo arrivare la felicità e infatti è arrivato Alessandro».

Alessandro Rossi, attuale fidanzato di Francesca Cipriani, è tornato nella casa durante la puntata di lunedì sera per dichiararle il suo amore e farle la proposta di matrimonio con tanto di anello.

«Non vederci o sentirci è stato un dolore - dice Alessandro - ma l'amore per te è aumentato. Per me la vera felicità è quando mi accarezzi, mi sgridi quando sbaglio, le piccole case che mi danno la felicità vera che non ha prezzo. Sono molto innamorato di te e volevo dirti che senza di te non riesco a stare, voglio chiederti se vuoi invecchiare con me perchè io voglio solo stare con te. Io sono felice solo con te». Francesca urla un felicissimo «Sì». Manuel Bortuzzo in lacrime

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA