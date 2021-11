Gf Vip, il dramma di Francesca Cipriani: «Bullizzata da piccola, speravo di morire». Poi scoppia in lacrime

GF Vip, il dramma di Francesca Cipriani: «Da piccola mi hanno bullizzata, speravo di morire». Poi scoppia in lacrime. Dietro la maschera della bionda esplosiva e sorridente, c'è un'infanzia difficile fatta di dolore e pensieri poco felici.

Francesca Cipriani toglie per qualche minuto la maschera da "Pupa" e a Grande Fratello Vip, stimolata da Alfonso Signorini parla della sua infazia. All'età di sette anni i suoi genitori hanno divorziato e l'addio del papà le ha lasciato dietro un grande dolore.

Ma per la piccola Francesca, che da adolescente era anche un po' cicciotella, i problemi l'hanno accompagnata anche all'interno della scuola: «Quando ero piccola cercavo di fuggire dai compagni che mi prendevano in giro, ero cicciottella, ora ti dico una frase forte ma io volevo morire, speravo potesse finire tutto, era un continuo mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi prendevano in giro su tutto. Mi tenevo tutto per me. La mattina era un incubo, la vita per me non era nè bella nè giusta. E' stata un inferno. Se mi chiedessero di tornare indietro direi di no».

Fortunamtamente la vita con la Cipriani è stata anche generosa: «A chi viene bullizzato ora direi di essere forti, il mondo è tanto bello quanto duro e cattivo. Siate forti perchè la vita non è solo quello e dopo ti ripaga. Non è vero quello che ti dicono».

