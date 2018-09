Gf Vip, flirt tra la modella e l'ex 'bad boy' del calcio: ora sono a rischio nomination

Grande fratello vip: nel cast Chloe Ayling, la ventenne modella inglese rapita a Milano

Scandalo al Gf Vip, la pornostar si dedica all'autoerotismo nella vasca da bagno​

Se pensate che il Grande Fratello Vip, quello condotto da Ilary Blasi, sia un reality dall'alto tasso scandalistico, non avete mai visto le edizioni dello stesso format negli altri paesi. In Germania, ad esempio, una concorrente di professione pornoattrice ha dato spettacolo masturbandosi in bagno, ma è inche si sta consumando un tradimento a favore di telecamera.I protagonisti del flirt, avvenuto nella Casa del Gf Vip inglese, sono due chiacchieratissimi personaggi:, 22enne modella inglese vittima di un rapimento a Milano l'anno scorso, e l'ex calciatore professionista, 35 anni, uno dei più grandi 'bad boy' del football d'Oltremanica. Il centrocampista offensivo, ex Arsenal e Liverpool, avrebbe avuto ben altra carriera se il suo talento non fosse stato offuscato da eccessi fuori dal campo e condanne di vario genere.Pennant, di origini giamaicane, è stato anche il primo e unico calciatore inglese professionista a scendere in campo con un braccialetto elettronico, dopo una condanna. Oggi milita nelle serie dilettantistiche e si è preso una pausa proprio per partecipare al Gf Vip, dove sta avendo un flirt con Chloe. Niente di male, se non fosse che Pennant, dal 2014, ècon un'altra modella,. E proprio per salvare il proprio matrimonio una volta fuori dalla casa, Jermaine avrebbe chiarito con Chloe che quel flirt è destinato a finire nel momento in cui uno dei due fosse costretto a lasciare la Casa.Quel momento potrebbe arrivare molto presto: Jermaine Pennant è statodai suoi 'coinquilini', che hanno apprezzato molto poco la sua infedeltà. Ora è ainsieme a Hardeep Singh Kohli, nominato dai concorrenti nella Casa che si sono detti decisamente infastiditi... dalle sue continue flatulenze. Chi sarà eliminato, tra il fedifrago e il petomane?