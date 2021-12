Grande Fratello Vip, Alex Belli squalificato esce con Delia

Grande Fratello Vip, fine del triangolo, Alex Belli squalificato esce con Delia. Soleil: «Quello innamorato è lui». Il confronto tanto atteso è avvenuto con un epilogo inatteso. L'attore infrange il regolamento in diretta e quindi è costretto ad abbandonare il gioco.

«Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata - esordisce Delia durante il faccia a faccia con Alex Belli - ma quando ero in treno ho visto l'ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Era una trappola ma tu ci sei cascato, ma siccome io ho una dignità ho deciso che la nostra storia finisce qui. Dovevi dire preferisco Delia e il suo amore e mi dispiace che sei caduta in quella trappola con quella stronza. Io me ne vado, tu non mi meriti, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai».

Belli se ne infischia del freeze e corre dalla moglie a fermarla, questo vuol dire solo una cosa "squalificato"

Belli dice di voler uscire e Delia lo provoca: «Quante volte sei andato alla porta rossa e poi sei tornato indietro? Vuoi uscire? Esci, dimostramelo. Sono stufa». Soleil sempre centrata e lucida nonostante la citazione fa la sua entrata in scena con un vero colpo da maestro: prende la valigia di Alex la porta in giardino e sentenzie: «Non serve la porta rossa per uscire, puoi andare anche di là».

Il gesto di Belli non poteva rimanere impunito e quindi arriva la comunicazione ufficiale di Alfonso Signorini: «Sei consapevole che non avendo rispettato le misure di sicurezza sei fuori dal Grande Fratello, non puoi tornare nella casa dai tuoi amici perchè sono in quarantena forzata. Ora tornate a casa insieme?». Delia: «Dobbiamo parlarne fuori».

Alex prosegue: «Io ve l'avevo detto, è da più di una settimana che voglio uscire ma la porta era chiusa», «Quella rossa è chiusa ma ce ne sono tante altre aperte» sottolinea Alfonso Signorini.

Belli «I panni sporchi li laviamo a casa», ma Signorini e caustico: «Sono mesi che li lavate in pubblico».

A chiudere tutto ancora una volta Soleil: «La verità è che quello innamorato è lui, io sono quella che lo ha sempre frenato e ora lui butta tutto su di me. Il problema non è quello che è successo sotto le coperte, ma il tuo dubbio sul tuo matrimonio ma su quello che mi hai detto e provato, a meno che tu non abbia detto una marea di stronzate, ho smesso di tutelarti. Il problema che dovrebbe farsi tua moglie è quello che mi hai detto 5 minuti quando stavi valutando altro. Non credo di volerlo vede fuori, valuterò»

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 00:36

