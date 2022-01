GF Vip, Enzo Paolo smonta il "matrimonio gate": «Non ho mai chiamato Nathaly. Ho tutti gli screen». A televoto a perto dove sono proprio a rischio Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo, il coreografo entra nella casa, durante la diretta di lunedì 10 gennaio, per fare chiarezza.

Durante le nomination palesi della scorsa settimana tra Nathaly e Carmen si sono accesi gli animi nella casa del Grande Fratello Vip. La Caldonnazzo delusa dalla Russo dice di essere stata invitata al matrimonio dal marito, ma Carmen non ci vuole credere, ed è subito Matrimonio Gate.

Enzo Paolo Turchi entra nel giardino della casa per fare chiarezza: «Io non ti ho mai telefonato, ho tutto qui (mostrando il suo cellulare ndr.), ti ho solo mandato una foto con la scritta sostemiamo Carmen. Poi mi hai risposto che entravi pure tu. Riguardo al matrimonio, che è successo nel 2015 e non due anni fa, abbiamo mandato a tutti l'invito del nostro matrimonio ma io non ti ho mai chiamato. Io ho mandato un video. Tua mamma stimo artisticamente ma abbiamo avuto un rapporto di lavoro solo una volta. Non ho mai preso il telefono».

«Forse del matrimonio hai ragione - risponde Nathaly - ho ricevuto solo un invito ma poi ci siamo sentiti e non abbiamo mai preso un caffè insieme». Enzo Paolo le fa ascoltare dei vocali e la Caldonazzo: «Ah ma quindi ci sono stati dei vocali, però non mi sono inventata tutto».

A chiudere la questione la moglie Carmen Russo: «Quindi Nathaly ribadiamo lui non ti ha chiamato, ha risposto ai tuoi messaggi».

Enzo Paolo: «Sì si, ma noi abbiamo dato una lista del nostro telefono a una persona che mandava gli inviti. Quello che mi è dispiaciuto è che Maria si è messa a piangere perchè ha detto "Ma come hai chiamato un'altra donna?"». Arriva anche Carmen in giardino: «Quindi Nathaly ribadisco lui non ti ha chiamato in risposta al tuo "amore"»

