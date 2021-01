Gf Vip . Elisabetta Gregoraci, incidente contro una palma a Dubai. Interviene il medico. Subito dopo Capodanno, la showgirl calabrese è volata a Dubai per trascorrere qualche giorno di relax con il figlio Nathan Falco. L'ex gieffina sta documentando la vacanza con foto e video su Instagram. Ma tra un tuffo in mare e una partita a ping pong, nel giorno dell'Epifania è accaduto l'imprevisto.

Elisabetta Gregoraci ha fatto una verticale su una palma, per condividere con i follower un simpatico scatto a testa in giù. Ma qualcosa è andato storto. L'ex moglie di Flavio Briatore si è ferita con il tronco ed è intervenuto il medico. È proprio lei a raccontarlo sui social: «Risultato della foto, arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi!».

Immediati i commenti dei fan. «Non oso immaginare la caduta...», commenta un utente. «Non sai il dolore...», risponde Eli Greg. In ogni caso, la foto "sfortunata" fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 18:25

