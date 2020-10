di E.C.

Gf Vip , Elisabetta Gregoraci lancia un messaggio in codice a Pierpaolo Pretelli. Fan furiosi: «Fuori subito». Dopo i misteriosi battiti sul petto indirizzati a qualcuno all'esterno della Casa, l'ex moglie di Flavio Briatore è tornata a far parlare di sé per un nuovo messaggio in codice, rivolto questa volta all' "amico speciale" Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo con ordine.

Dopo la puntata, l'ex velino ha chiesto un chiarimento a Elisabetta Gregoraci che ad Alfonso Signorini aveva confessato di pensare a qualcuno al di fuori della Casa. «Io ci sono rimasto male - le dice Pierpaolo - io a te ci tengo tanto, a me del gioco non importa. Perché se c'è altro, il gioco non mi piace più». A quel punto, Elisabetta scrive con le dita sulla mano dell'ex velino un messaggio in codice. Probabilmente per tranquillizzarlo.

Il gesto fa infuriare i fan che sui social sbottano: «Lo sta solo usando perché è in nomination». E ancora: «Ha stufato, fuori subito». C'è chi se la prende anche con Pierpaolo: «Sei uno zerbino».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 16:41

