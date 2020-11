Gf Vip . Elisabetta Gregoraci, il gesto choc a Pierpaolo Pretelli fa infuriare i fan: «Sei senza cuore». Oggi, l'ex moglie di Flavio Briatore ha compiuto un gesto che ha spezzato il cuore dell'ex velino, facendo infuriare i fan sui social. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Gf Vip, lite furiosa. Maria Teresa Ruta a Tommaso Zorzi: «Non rompere i cogl***». Lui scoppia a piangere

Dopo lo choc dato dalla notizia del prolungamento del programma, nel pomeriggio i coinquilini si sono riuniti nel salone per chiacchierare un po' e distrarsi dalla notizia choc. Tommaso Zorzi ha raccontato di aver compiuto pazzie per amore, comprando a sorpresa biglietti dell'aereo per sé e il suo fidanzato. «Una volta - aggiunge - eravamo in hotel e gli ho nascosto il passaporto perché avevamo litigato e voleva andare via».

A quel punto, interviene Elisabetta Gregoraci che aggiunge: «Anche a me l'hanno fatto... Qualcuno mi ha nascosto il passaporto perché me ne volevo andare, poi in pochi minuti ha organizzato un volo dall'altra parte del mondo e siamo partiti. Io amo chi mi fa queste sorprese...». Alle parole della showgirl calabrese, Pierpaolo Pretelli si è alzato dal divano ed è andato da solo in verenda. Senza che nessuno lo raggiungesse. Immediati i commenti su Twitter: «Il viso sofferente di Pierpaolo alle parole di Elisabetta...». E ancora: «Non si accorge che i suoi racconti da ricca feriscono Pierpaolo, è senza cuore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 22:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA