Gf Vip, Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi: «I miei avvocati hanno tutto». Lei è scioccata

di Ida Di Graza

Gfvip, Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi «I miei avvocati hanno tutto». La Salemi scioccata. Pierpaolo Pretelli ha deluso i tantissimi sostenitori della coppia Gregorelli dopo il suo avvicinamento all'influencer. Durante la diretta di lunedì 11 gennaio l'ex moglie di Flavio Briatore è entrata nella casa per chiarirsi con la coppia.

In settimana sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo da parte dei fan dei Gregorelli che ha fatto molto discutere e ovviamente il nome di Elisabetta Gregoraci non poteva non uscire. Per questo motivo Lady Briatore è entrata nella casa durante la diretta della trentaduesima puntata.

«Io ho accettato il tuo invito - dice Elisabetta Gregoraci parlando con Signorini - e sono qui io non voglio rompere le scatole, mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c'è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta». Poi rivolgendosi a Pierpaolo ha affermato: «Siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, non ho mai parlato di te con nessuno. Non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare».

Risolta la "pratica Pierpaolo", Elisabetta ne ha anche per Giulia Salemi: «Tu mi tiri spesso in ballo,hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Hai detto cose poco carine anche durante un gioco, Marcello ti farà avere una serie di cose, c'è una lista lunghissima». Marcello è il legale della Gregoraci. La Salemi scioccata: «Ma Marcello è anche il mio avvocato, ma quindi mi hai diffidata?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 00:21

