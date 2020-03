Grande Fratello Vip, Iacopo Melio chiede la squalifica di Asia Valente: «Ha usato il termine down per indicare la stupidità di un concorrente»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 18:38

contro il Grande Fratello Vip 4. Il presidente della Onlus "Vorrei prendere il treno" ha lanciato una petizione per chiedere che vengano presi provvedimento contro la concorrenteche qualche giorno fa per rispondere a uno scherzo di Sossio Aruta«“Sei un Down!”. Lo ha esclamato Asia Valente per insultare un concorrente che l’aveva spaventata. Ancora una volta termini riguardanti la “disabilità” (in questo caso “persone Down”) vengono usati come sinonimi di “persone stupide”. Impareremo mai che è prima di tutto offensivo e discriminatorio verso gli stessi disabili?», scrive Melio sulla sua pagina Facebook.Poi aggiunge allegando un link: «Qui sotto trovate il link ad una petizione che ho creato affinché vengano presi provvedimenti dal programma del Grande Fratello: se la firmiamo in tanti faremo un bel rumore e, a prescindere dal risultato, sarà comunque una bella occasione di sensibilizzazione affinché le persone imparino». Melio però tiene a fare una precisazione: «Qui non si critica la persona, ma l’atteggiamento sbagliato. Vi chiedo quindi di non insultare la ragazza perché, come sempre, stiamo facendo sensibilizzazione ed educazione, non bullismo. Grazie».Già contro Clizia Incrovia il Grande Fratello è intervenuto per le sue affermazioni poco carine, dopo aver dato del "Buscetta" a un altro concorrente. Cosa succederà per la Valente?