GF Vip diretta ventiquattresima puntata: tira e molla tra Alex Belli e Soleil Sorge

23.21 Nella notte Gianmaria e Sophie si sono riavvicinati. Clip

23.17 Clip sulla Marini che ammettere di essere attratta da Gianmaria: «Per me è una persona deliziosa»

23.12 Finalmente si cambia discorso. Clip su Giacomo Urtis e Valeria Marini

22.56 Signorini dice che Delia se vuole ha la possibilità di chiamare in diretta ma Alex ribadisce: «Non deve chiamare»

22.54 Delia non è voluta andare al Grande Fratello ed Alex ne è felice

22.47 La Volpe definisce tutto questo una sceneggiata

22.41 Signorini chiede a Soleil della persona che ha fuori: «Mi prendo le mie piene responsabilità, so quello che voglio. So i sentimenti per la persona che ho fuori e voglio costruire qualcosa oltre le pulsioni fisiche. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Io non amo due uomini, riesco a distinguere meglio tutto, sono cosciente di quello che ho fuori e poi con Alex. Mi vivo il momento, non sento di fare del male»

22.38 Soleil in studio per parlare faccia a faccia con Signorini dopo la confessione d'amore di Alex «Mi ha spiazzata quando lo ha confessato ma nel bene o nel male lo sentivo. Ho sempre cercato di protegger eil tutto, anche la nostra vita fuori di qui, ma allo stesso modo ho cercato di vedere la verità. Quando si è esposto ero confusa, perchè ho sempre cercato di proteggerlo. Certo che lo amo come essere umano»

22.27 Signorini chiede ad Alex chiarimenti su questa situazione inaspettata e ingestibile: «Alfo - risponde - poche volte mi sono sentito così, in genere ho sempre il controllo. Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore... era l'ultima cosa che pensavo di poter provare. Siamo in una bolla, in una macchinna che accelera tutto, mi piacerebbe tenere Soleil con questo modo che abbiamo di poterci divertire, se c'è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è di amare. Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non posso amare nonostante abbia un'altra situazione». Si possono amare due persone contemporaneamente?

22.22 Belli ha dunque confessato il suo sentimento per Soleil. Rivediamo la clip della sua confessione

22.17 Soleil : «A prescidere dalla veridicità del bacio ... il bacio era sicuramente colorato dal momento» Signorini insiste nel chiedere se era vero «Era vero. Senza le telecamere non penso ci sarebbe qualcosa di diverso da quello che siamo. Io sono entrata in crisi perchè Alex nella scorsa puntat è andato in protezione e mi ha creato dei dubbi» Belli: «Dopo il bacio si stata entrando in una cosa che volevo proteggere. Non è che ho lanciato il sasso e tirato la mano, la scorsa puntata è entrato qualcosa nel mio cuore, dal mondo goliardico di amicizia che avevamo c'è stato uno scatto fuori dal mio controllo.»

22.13 Si torna a parlare del triangolo Delia - Alex - Soleil

22.10 Clarissa in studio: «Maria il pubblico da casa vede tutto ed è stato molto patetico il tuo attacco»

22.08 Maria: «Lulù mi ha chiamata idiota e assolutamente non son oumili. Mi sono sentita disprezzata. Avete confuso la mia gentilezza e mi avete maltrattata», le due si sono scontrate in settimana

22.06 Lulù: «Proprio perchè non è una gara di dolori io non ho raccontato certe cose che sono molto forti». Jessica: «Noi abbiamo sulle spalle un cognome molto pesante. Per la vita che abbiamo passato siamo molto umili»

22.02 Jessica: «Noi da Katia abbiamo sempre imparato qualcosa. Ma è una cosa reciproca. Katia se l'è presa troppo sul personale». Manila: «Quello che ha detto è stato pessimo»

22.00 Katia: «Non vedo la curiosità di capire la vita, da chi si è fatto il mazzo. Io avrei voluto avere la possibilità di parlare con loro. Ma cosa avete potuto avere mai a 18 anni, li avessi io! Io personalmente non sono andata a bussare al Grande Fratello a dire prendetemi»

21.55 Nella casa c'è uno scontro generazionale tra le donne della casa in particolare tra Katia e le principesse. Clip

21.52 Sotto le coperte nella casa ci sono anche Miriana e Biagio e poi Sophie e Gianmaria

21.47 Si parte. La casa scoppia d'amore: Alex si è dichiarato a Soleil, vediamo la clip

21.45 Le anticipazioni di Alfonso Singorini

Il tira e molla tra Alex Belli e Soleil Sorge non sembra trovare tregua. Da un lato, c’è Alex che, avendo la moglie Delia a Casa, cerca di mantenere una condotta degna da uomo sposato riuscendoci raramente, dall’altro lato, c’è Soleil che spesso mette in discussione l’autenticità dei sentimenti di Alex ma poi non riesce a stare lontano da lui.

Un momento di grande emozione attende Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia potrà incontrare a sorpresa la madre. Al televoto: Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino.

Le new entry arrivate nei giorni scorsi – prima Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, poi Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli – si fanno conoscere e, per questo, non mancano scambi di opinioni e discussioni. Del resto, nella Casa di Grande Fratello Vip è in atto uno scontro generazionale che vede Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contrapposte alle sorelle Selassié.

