di Ida Di Grazia

GF Vip, diretta diciottesima puntata: Delia torna nella casa. ​Nicola, Miriana e Gianmaria in nomination. Questa sera su canale 5 torna il nuovo appuntamento con gli inquilini della casa più spiata d'Italia.

Leggi anche > Gf Vip andrà in onda fino a marzo 2022. Scheri (Canale 5): «Sarà l'edizione più lunga di sempre»

La puntata del venerdì sera del Grande Fratello Vip è dedicata alle eliminazioni. Questa sera uno tra ​Nicola Pisu, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, dovrà abbandonare difinitivamente la casa. Ma per gli inquilini non c'è pace, perchè sta per ritornare Delia.

La moglie di Alex Belli ha qualche conto in sospeso da risolvere, soprattutto dopo che Alex e Soleil si sono ritrovati. Si parlerà anche di Davide e la sua fidanzata a cui non è mai riuscito a dire ti amo. Precipita la situazione anche tra Manuel e Lulù.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA