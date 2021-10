GF Vip, diretta tredicesima puntata: Gianmaria sceglie Sophie, ma i concorrenti li deridono

di Ida Di Grazia

GF Vip, diretta tredicesima puntata: Katia Ricciarelli vs Jo Squillo. Patrizia Mirigliani nella casa per Nicola. Questa sera come sempre tante sorprese per gli inquilini della casa, ma anche qualche immancabile momento di tenzione. La cronaca minuto per minuto è su Leggo.it.

23.36 Miriana: «La mamma di Nicola mi ha giudicata, perchè non si fida di lui? Doveva rivogersi a lui e non a me. Loro sono una famiglia pubblica e conosciuta, per me è stata una ferita per me e mio figlio, io da mamma sarei stata più discreta avrei parlato con mio figlio e non colpendo l'altra persona». Nicola «Io sono vero e trasparente»

23.32 Clip sulla storia di Miriana e Nicola

23.15 Davide in mistery room, per lui un video molto dolce del papà

23.12 Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, è rimasto nella casa in questi giorni ma dovrebbe uscire questa sera

22.55 Sorpresa per Gianmaria, c'è il fratello Francesco: «Dimenticati di Greta fuori, Fidati di Soleil perchè ti dice le cose in faccia e conosci Sophie»

22.48 La maggior parte della casa però non crede in questa storia e nella clip di riepilogo. si vede come prendono in giro la neo coppia

22.39 Signorini chiede a Gianmaria di scegliere tra Sophie e Gianmaria attraverso il gioco delle carte usate dalle nomination. L'imprenditore sceglie la tronista: «Perchè quando la guardo mi emoziono»

22.34 Gianmaria: «Io non voglio stare in una guerra tra loro, se c'è confusione in Sophie mi prendo tutte le responsabilità perchè è quello che ho fatto io entrando qui dentro dicendo prima una cosa e poi un'altra»

22.32 Soleil: «In Sophie vedo una confusione costante, o sono fatti l'uno per l'altro o sono strateghi, staremo a vedere». Sophie: «In me è vero che c'è tanta confusione e in genere non è così. Ci sono dei momenti in cui tolgo la razionalità e mi lascio andare all'attrazione che c'è, poi non me ne pento ma sento tante cose. Ho paura di ferire me ma anche lui»

22.23 Confronto a tre tra Gianmaria, Soleil e Sophie. Rivediamo la clip sul questo triangolo

GF Vip, Katia Ricciarelli furiosa con Jo Squillo: «Ora basta o compio un omicidio!»

22.15 Jo «io dico sempre quelllo penso». Signorini chiude il confrondo, la Ricciarelli rientra: «Grazie Alfonso altrimenti compio un omicidio»

22.11 Adriana Volpe chiede a Jo di essere più diretta, ma lei non cede alla provocazione. «Non puntiamo alla trita e ritrita tra la solidarietà tra donne, ma questo non significa che non si possa avere una dialettica»

22.08 Ricciarelli «Tu tu sei intromessa nel discorso tra me e Carmen, che lei non dice le cose con cattiveria, praticamente la buguarda sarei io». Jo «Le tue posizioni sono leggittime, perchè è una frase offensiva ( la frase di Carne "io ho una famigli" ha profondamente offeso la Ricciarelli ndr,), però obbiettivamente Carmen è sempre stata carina »

22.05 Katia : «Se tu vuoi che io parli con te devi rispondermi perchè mi hai minacciata, spiegala a una povera cretina che non capisce le cose». Jo «Tu vuoi che si raccontino le cose come piaccionio a te, ci sono tatnte piccole cose che non ci fanno piacere, ma per rispetto della tua persona non lo faccio. Io non le tiro mai questo cose, ti ho sempre difesa e capita, tu hai sempre un modo stizzito di parlare io sono calma». La Ricciarelli le urla di stare zitta

22.02 Nell'ultima puntata Katia e Jo, durante le nomination, si sono confrontate senza sconti. Rivediamo la clip

22.00 Patrizia Mirigliani in passerella pronta a incontrare il figlio Nicola, ma ancora non è il momento

21.57 Un grandissimo momento di emozione che coinvolge tutti, come Aldo Montano che scoppia in lacrime «Io ho vissuto la vita facendomi uno scudo da campione, poi con la famiglia quella corazza l'ho essa da parte, ora guardo la vita da un altro punto di vista e Manuel l'altra sera, con quella musica e quelle parole, mi ha fatto crollare»

21.52 Alfonso Signorini entra in studio, come lo scorso venerdì ha ancora gli occhi lucidi, probabilmente è ancora influenzato. Prima di far partire lo show vediamo la clip di Bortuzzo che suona il piano

GFVip, Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre. Scoppia una bufera: «E le norme Covid?»

21.48 Le anticipazioni di Alfonso Signorini: con tinua il tia e molla tra Miriana e Nicola e Patrizia Mirigliani è pronta a entrare in casa. Gianparia e Sophie si sono riavvicinati a sorpresa. La furia della Ricciarelli su Jo Squillo

Nel corso della scorsa puntata, durante le nomination, Katia Ricciarelli e Jo Squillo (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy) hanno avuto un’accesa discussione che si è protratta anche nelle ore a seguire. Alla base dell’incomprensione c’è l’atteggiamento di Jo che Katia reputa un po’ troppo da Ponzio Pilato.

Stasera le due donne saranno protagoniste di un faccia a faccia: riusciranno a chiarirsi?

Nel loft di Cinecittà è arrivato un pianoforte per Manuel Bortuzzo che non ha perso l’occasione per far conoscere ai coinquilini un’altra delle sue più grandi passioni: quella per la musica. Manuel ha suonato diversi pezzi e in particolare uno del cantante Ultimo che ha commosso la Casa e il pubblico di “Gf Vip”.

Non mancheranno tante sorprese più o meno gradite per i vipponi: Gianmaria Antinolfi avrà la possibilità di vedere suo fratello e Nicola Pisu sua madre Patrizia Mirigliani.

Sono finite in nomination: Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?

