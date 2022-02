GF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil il triangolo "selvaggio". Questa sera nuovo eliminato

GF Vip, diretta 21 febbraio: Alex, Delia e Soleil triangolo "selvaggio". Questa sera nuovo eliminato. La festa Jungle del week end ha scaldato gli animi... in tutti isensi. Questa sera durante la 43ma puntata,che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, Alfonso Signorini farà luce sui baci appassionati scambiati dalle due donne e sulle reazioni dentro e fuori la casa.

Leggi anche > GF Vip, Alex Belli fa la vittima «Ho tutti contro». Soleil lo allontana: «Dici solo stronzate, io ho chiuso»

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Stasera riflettori puntati sulla turbolenta, e ormai cosiddetta, “notte jungle” della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a un’eccezionale festa a tema che ha lasciato pesantissimi strascichi. Il party ha rimesso in discussione amicizie, amori ed equilibri, creando malumori e lasciando emergere inaspettate confessioni. Protagonista assoluto della serata è stato il triangolo amoroso "Soleil - Alex - Delia" e un appassionato bacio tra le due donne.

Nelle scorse ore è emersa una Jessica Selassié inedita, complice anche la cotta che ha per Barù con il quale le cose sembrano, piano piano, trovare una forma nuova. Al televoto: Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA