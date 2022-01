GF Vip, diretta 28 gennaio: questa sera entrano ​Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Mistero Alex Belli. Al televoto questa sera Barù, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. Uno di loro dovrà abbandonare la casa definitivamente. La cronaca minuto per minuto come sempre su Leggo.it.

Leggi anche > GF Vip, Angela Melillo: «Nathaly mi ha bloccata senza motivo. Ora vorrei fare l'opinionista»

Ci saranno due nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip, per la gioia delle "vippone" arrivano Gianluca Costantino e Antonio Medugno. In questi giorni Delia Duran ha raccontato molto della sua vita e della storia con Alex Belli. La donna ha parlato in modo decisamente esplicito della propria vita sessuale e della sua idea di amore. Questa sera in studio però, dopo essere stato duramente rimproverato da Alfonso Signorini, Alex Belli potrebbe non esserci.

Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati per Soleil Sorge che si sente da sola contro tutti. A turbare più di tutto Soleil è probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti. Emozionante sorpresa per Soleil che incontrerà la zia e l’amatissimo cagnolino Simba.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA