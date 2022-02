GF Vip, diretta 28 febbraio: questa sera doppia eliminazione a sorpresa. Miriana "tradita". La showgirl è in nomination con Alessandro Medugno e Nathaly Caldonazzo. Durante la 45ma puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, arriverà anche una tenerissima sorpresa per Alessandro Basciano che potrà incontrare suo figlio.

La finale del Grande fratello Vip si avvicina sempre più e tutti i “vipponi” vorrebbero restare nella Casa fino al prossimo 14 marzo. Ma non c’è spazio per tutti e Grande Fratello prova a sparigliare le carte e le eventuali strategie con una doppia eliminazione a sorpresa. Oltre a un eliminato tra Alessandro Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, già al televoto dalla scorsa puntata, anche un altro concorrente sarà definitivamente fuori da giochi.

Miriana Trevisan si sente “tradita” dalle persone con cui ha condiviso l’intero percorso nella Casa di “Gf Vip”. Alcune delle compagne l’accusano, infatti, di poca trasparenza.

