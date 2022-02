GF Vip, Delia e Soleil si confrontano e stupiscono tutti: «Sei tu la donna della vita di Alex»

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran e Soleil Sorge stupiscono tutti. Tra le due rivali in amore c'è stato un avvicinamento che ha dell'incredibile. Mentre Alex Belli fuori dalla casa più spiata d'Italia ha dichiarato di «amare l'amica 'Sole', ma di voler stare con Delia», all'interno del loft di Cinecittà Delia e Soleil non sono mai state così vicine.

Leggi anche > Alex Belli a Verissimo: «Amo l'amica Soleil ma voglio stare con Delia»

Le polemiche attorno al triangolo amoroso messo in piedi da Alex Belli non si placano. Ma in queste ore le due si sono confrontate sul rapporto che le due hanno con l'attore.

«La cosa he mi ha lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni» ha confessato la modella venzuelana all'influencer. «Vedere il mio uomo che esce dal Grande Fratello e poi però a casa si isola e resta con te telepaticamente e pensa a te e pubblica delle cose, non era lo stesso Alex».

Quella complicità che Alex è riuscito a creare con Soleil in poco più di tre mesi non è proprio andata giù a Delia. La showgirl venezuelana resta sulla sua posizione con convinzione: «Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu*o. Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il cu*o non mi sta bene. Che se ne vada a fare in cu*o. L’amore non è svanito del tutto, ma sono stanca. Io sono impulsiva, ma è quello che penso». Questo il duro sfogo di Delia con Soleil.

Ma Soleil Sorge, all'interno della casa, ha sempre dimostrato di essere molto razionale. E dopo aver ascoltato le parole di Delia, ha cercato farla ragionare: «Io resto dell’idea che hai esagerato. Anche il gesto dell’anello non mi è piaciuto. Poi ricorda che con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita e non io. Mi hai dato della gatta morta, quando io sono stata la prima a mettere un palo tra me ed Alex».

Il confronto sembra aver finalmente allentato la tensione all'interno della casa del Grande Fratello e tra le due. Stasera, lunedì 7 febbraio, nella nuova puntata, sapremo come si evolverà questo nuovo equilibrio. Alex Belli reciterà il ruolo di pompiere sull'incendio, o alimenterà ulteriormente le fiamme con sue nuove dichiarazioni? Ad Alfonso Signorini il compito di fare da paciere, nella speranza che nessuno debba abbandonare lo studio nuovamente...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA