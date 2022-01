GF Vip, Delia entra nella casa venerdì e scarica Alex Belli: «Mi sono presa una pausa. Ciccio fatti un'esame di coscienza» La modella in quarantena in hotel si collega in diretta con lo studio e sgancia la sua bomba.

Mentre Alex Belli continua sui social a mandare messaggi d'amore per Soleil mascherati da "amicizia artistica", Delia è in quarantena perchè il prossimo venerdì entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Dallo studio Belli parla solo di Soleil e Delia sbotta.

«Alfo ti dò una news flash - dice adirata Delia - mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigiare anche per alre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole. Non è l'amicizia che si è creata tra loro ma invece di preoccuparsi della nostra amicizia lui pensa a scrivere tweet. Ciccio fatti un'esame di coscienza vai per la tua strada che io vado per la mia. Finalmente la tua amica ha ammesso che non è stata solo un'amicizia, pensi che siamo scemi? ».

Alex: «Noi abbiamo alti e bassi, ma capisci bene quello che retwitto. Occhio a quello che fai Ciccia che poi non si torna più indietro»

