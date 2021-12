GF Vip, Delia in lacrime: «Alex Belli mi ha mancata di rispetto, lo lascio»

di Ida Di Grazia

GF Vip, Delia in lacrime: «Alex mi ha mancata di rispetto, lo lascio». Attesissima la puntata di questa sera perchè oltre a conoscere i vip che resteranno nella casa, ci sarà anche un confronto tra Belli e la moglie Delia Duran.

Amore al capolinea? A quanto pare si. Delia Duran durante l'anteprima della 27esima puntata del Grande Fratello Vip ha incontrato Alfonso Signorini prima di poter entrare nella casa.

La moglie di Alex Belli è entrata in studio e commenta il bacio di Alex e Soleil: «Ero in treno e non volevo più venire».

Signorini conferma. Ma Delia questa sera avrà il suo faccia a faccia con il marito Alex Belli per porre fine alla sua storia. In lacrime commenta a Signorini: «Gli ho detto in mille modi di portarmi rispetto e non l'ha fatto ho deciso di chiudere la nostra storia».

