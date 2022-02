Gf Vip, Delia Duran e Alex Belli si appartano in bagno (e sospirano). Il web insorge: «Squalificateli»

Dopo essere stato espulso dal Gf Vip a dicembre per avere violato il distanziamento sociale, Alex Belli trasgredisce di nuovo il regolamento della casa e si apparta in bagno con Delia Duran.

Attirata con una scusa qualsiasi, la modella venezuelana si ritrova nei sottorranei della casa su invito di Alex Belli. «Qua fa un po' freddo» dice smarrita guardandosi intorno prima di essere attirata in bagno. Le telecamere la riprendono di schiena, ma nell'inquadratura si scorge chiaramente un braccio maschile.

«Non posso, non posso» dice Delia Duran cercando di sottrarsi, ma è tutto inutile e un attimo dopo chiude la porta dietro di sé. I suoni che arrivano dall'interno sono confusi: assomigliano a dei sospiri, dei baci soffocati, prima del silenzio totale.

La reazione del web

Una scena che ha fatto insorgere il web: «Delia va squalificata da regolamento, sono entrati in due in bagno e il regolamento lo vieta» scrive un utente, prima di rivolgersi direttamente ad Adriana Volpe e a Sonia Bruganelli: «Farete finta di niente come al solito?».

In altri commenti c'è chi li addita come «falsi», mentre un'altra utente ricorda: «Non è corretto, lui viene da fuori e le ha potuto dire qualsiasi cosa per indirizzarla. Bisogna fare qualcosa, devono andare via entrambi». Il rientro di Alex Belli al reality rappresenta un'autentica novità per il programma, che un tempo impediva agli eliminati persino le ospitate in studio. Il suo ritorno il giorno di San Valentino non è stato apprezzato dal pubblico, che alla luce della nuova violazione chiede un immediato provvediamento.

