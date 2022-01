GF Vip, Delia Duran su Alex Belli: «Voglio salvare la nostra storia»

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel loft di Cinecittà i colpi di scena sembrano non aver fine quando si tratta di questi protagonisti. E mentre Alex Belli, dopo aver lasciato Delia ed essere stato cacciato da Alfonso Signorini dallo studio, ha lasciato l'Italia, Delia Duran sembra voler ricucire con il marito.

La modella venezuelana, infatti, parlando con Federica Calemme ritorna sull'argomento della sua storia con Alex Belli e, nonostante gli ultimi sviluppi, ammette che l'amore nei suoi confronti è «ancora presente» e cerca di giustificarlo. «Non mi ha detto di Soleil per paura, il nostro amore può essere ancora salvato», confessa all'ex professoressa dell'Eredità.

Delia apre il suo cuore con Federica e ammette che, nonostante la crisi, il tradimento e la confusione dell'ultima puntata, il loro amore possa essere ancora salvato.

«Doveva essere lui a difendere il vostro amore - risponde Federica -. Se vuoi quel tipo di persona accanto è una tua decisione ma ti ha mancato di rispetto».

Ma Delia non riesce proprio a non giustificarlo e ribatte: «Magari non mi ha detto di Soleil per paura». La loro sembra essere una telenovela senza fine e bisognerà attendere la prossima puntata per capire gli sviluppi della vicenda, soprattutto adesso, che Alex ha lasciato l'Italia...

