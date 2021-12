GF Vip, Delia bacia un altro uomo, ma Alex Belli non ci crede: «Questi baci sono finti»

GF Vip, Delia bacia un altro uomo, ma Alex Belli non ci sta: «Questi baci sono più finti di una banconota da due euro». Le foto mostrate in diretta da Alfonso SIgnorini non fanno crollare la sicurezza dell'attore.

Nel pomeriggio un sito di gossip ha pubblicato delle foto che ritraggono Delia che bacia un altro uomo. Foto che vengono mostrate ad Alex Belli durante la diretta della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip.

«Delia mi devi fare vedere ben altro - commenta Alex Belli - . Questi baci sono più finti di una banconota da due euro. Fai questi fake gossip che io odio, io almeno sono vero. Hai fatto un confronto con Soleil da super indisponente, non sei tu, quando tu sei vera vinci, io ti invito a venire qui. Qui vivo una cosa molto pura, l'amore per Soleil va oltre questa cosa qui, quando vedo queste foto non c'è nessuna complicità. Lui non è il tipo di Delia, se vuoi farmi una provocazione sei sulla strada sbagliata perchè io ho bisogno di averla qui»».

Delia, contattata dagli autori rifiuta il confronto.

