Gf Vip, Delia e la strana frase su Alex Belli: ecco cosa ha detto. Jessica sorpresa

Al Grande Fratello Vip, mentre stava cucinando insieme a Jessica Selassié, Delia Duran ha fatto alcune affermazioni su Alex Belli nella vita di tutti i giorni, lasciando non poco stupiti i telespettatori del reality show. Ecco che cosa ha detto la modella venezuelana. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 08:45

