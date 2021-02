Gf Vip, Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: «Ho infilato le mani dentro e l'ho preso...». Concorrenti increduli

di E.C.

Gf Vip , Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: «Ho infilato le mani dentro e l'ho preso...». Pochi minuti fa, durante la cena, la modella brasiliana ha raccontato di aver compiuto un gesto inaspettato in bagno. Ma andiamo con ordine.

Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco ha scritto un bigliettino ad Andrea Zenga per dimostragli la sua stima e il suo affetto. L'attrice siciliana però ha gettato la brutta nel cestino del bagno e da lì, l'episodio esilarante. Dayane Mello ha raccontato: «Ero sul water quando ho visto in fondo al cestino una lettera. Allora ho infilato la mano e l'ho presa. Ho visto che si trattava del biglietto di Rosalinda per Andrea. Temendo che lui l'avesse gettato, l'ho appoggiato sulla cima del cestino per farglielo ritrovare».

A entrare in bagno, però, è Tommaso Zorzi che trovando il bigliettino chiama Stefania Orlando e iniziano a "spettegolare" sul fatto. Samantha de Grenet e Andrea Zelletta riferiscono tutto a Rosalinda che va su tutte le furie: «Sono cose personali, non mi piace che si rida su questo». A cena poi il confronto. Dayane Mello confessa di essere stata lei a mettere le mani nella spazzatura. Concorrenti increduli: «Ma come ti viene di infilare la mano nel cestino?». E il "biglietto gate" finisce in una risata generale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 22:59

