Gf Vip . Dayane Mello e Adua Del Vesco, dopo il primo bacio scoppia la passione. Brosio le sorprende: «Fanno sesso». Poi, spiegano tutto. Momento hot nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri, Dayane e Adua avrebbero trascorso una notte di passione nella stanza lavatrice, lasciando i coinquilini di stucco. Soprattutto Paolo Brosio. Ma non è sempre come sembra, andiamo con ordine.

Ieri sera, le due gieffine si sono ritirate nella loro stanza prima degli altri, lasciando però la tendina aperta. Dopo un po' dalla lavatrice sono iniziati a uscire gemiti e urla. Presenti in quel momento, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Paolo Brosio. Quest'ultimo si avvicina alla porta della lavatrice e sorprende le tue sotto le lenzuola. Poi si dirige basito verso la cucina: «Metto la testa nel freezer. A me hanno ripreso per una preghiera a voce alta e qui tr*** come ciuchi».

Ma non è come sembra. Si tratta, infatti, di uno scherzo organizzato da Zorzi, Stefania Orlando, Adua e Dayane. Quest'ultima esce dalla lavatrice e va in cucina a bere. A quel punto, Stefania le chiede ironica: «Hai la gola secca?». E Brosio, ancora inconsapevole: «Date da bere anche me che ho la gola secca...». Risate nella Casa.

