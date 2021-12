Gf Vip, Davide si lamenta delle preferenze degli autori per Jessica: cosa dice a Barù sottovoce

Al Grande Fratello Vip, Davide Silvestri ha cominciato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del reality show per Jessica e Lulù Selassié. Ecco che cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 13:13

