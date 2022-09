GF VIP, Daniele Dal Moro dorme in giardino: la discussione con gli autori del Grande Fratello

Al Gf Vip, dopo la prima settimana di permanenza nella casa, emergono anche le prime incomprensioni tra regia e concorrenti: è il caso di Daniele Dal Moro, finito a dormire in giardino.

Attilio Romita è su tutte le furie. Il giornalista è nerissimo con Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip per non essere mai stato preso in considerazione per tutta la durata della puntata. Le sue esternazioni fuori onda, o meglio fuori dalla diretta su canale 5 di giovedì 22 settembre, stanno facendo impazzire i social che lo acclamano come nuovo idolo della casa.

Attilio Romita è il nuovo idolo di twitter. L'ex volto storico del tg 1, dopo aver sfiorato l'incidente diplomatico a causa delle sue esternazioni sulla famiglia reale inglese ( «Come si può essere innamorati e devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di or*e e poi…» queste le sue dichiarazioni nella casa poi censurate dalla regia del GF), attacca Alfonso Signorini e la produzione del Grande fratello Vip.

Durante tutta la seconda puntata a tenere banco sono state le donne, da Pamela Prati a Ginevra Lamborghini, e Attilio Romita si è offeso e sentito in disparte. Mentre su canale 5 Signorini mandava avanti la puntata, sul canale 55 di Mediaset Extra, il giornalista si sfogava con Charlie Gnocchi: «Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi. Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca**o vuole da me.Per poi trattarmi in questo modo».

Ma la furia di Romita non si placa: «L'anno scorso mandavano in onda uno che faceva l'iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale». Su twitter il giornalista è osannato ed eletto nuovo idolo del reality.

attilio è convinto che alfonso voglia farlo fuori 😭 pic.twitter.com/OvU2doy3d9 — ْ (@confessionaIe) September 22, 2022

Come faccio ad andare a dormire sapendo che Attilio spillerà sicuro qualcosa prima della buonanotte?! #romiters #Gfvip — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) September 22, 2022

Attilio lo amo ogni secondo ne spara una #gfvip — JENNIFER (@tserennamussa) September 22, 2022

Io guarderò la diretta finchè Attilio non dirà "Va bene ragazzi io vado a dormire"#gfvip — Procrastinante (@PoIizia_Postale) September 22, 2022

il biglietto di ritorno deve essere di attilio non accetto altre opzioni #gfvip — Valentina🐨🐉🤍 (@koala_targaryen) September 22, 2022

