Gf Vip , Cristiano Malgioglio a rischio squalifica dopo 24 ore? «L'ha fatto inavvertitamente...». Ieri sera, il paroliere cantautore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Lui pensa di essere una guest star, in realtà Malgioglio è un vero e proprio concorrente.

Forse proprio perché non conosce la vera natura della sua permanenza nella Casa, l'artista è incorso in un errore che potrebbe costargli l'espulsione. Malgioglio, infatti, ha spoilerato a Tommazo Zorzi una novità sul programma. «Entrerà - ha rivelato - un concorrente gay. Forse questo non lo dovevo dire...».

Cristiano Malgioglio si è subito pentito dello "spoiler" e girando attorno al tavolo della cucina ha detto: «Scarico la tensione, speriamo non mi facciano uscire...». I concorrenti lo rincuorano, in 24 ore è già l'idolo della Casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 22:15

