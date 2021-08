GF Vip, la lista con i nomi dei 21 concorrenti svelata da Deianira Marzano: ecco cosa ha detto

Sui social spunta una lista che raccoglie i presunti nomi dei 21 concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip, che comincerà il 13 settembre. A diffonderla è Deianira Marzano, che rivela uno per uno quelli che potrebbero essere i vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress; music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Raz Degan ha smentito le news sul GF Vip ma avete mai visto i suoi due fratelli? Bellissimi come lui: non crederete ai vostri occhi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA