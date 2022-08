Con l’arrivo di settembre, la nuova edizione del Gf Vip si avvicina e una vecchia conoscenza vorrebbe rientrare nella casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta?

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, l'ex amica di Soleil Sorge pronta a entrare nella casa: chi è e come ha definito Soleil in passato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA