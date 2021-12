Gf Vip, Carmen Russo pronta a lasciare la casa: «Voglio trascorrere il Natale con Enzo Paolo e Maria»

di

Carmen Russo potrebbe lasciare a breve il Grande Fratello Vip. La ballerina dopo la comunicazione del prolungamento del reality fino a marzo avrebbe confessato di non voler trascorrere il Natale lontano dalla sua famiglia, quindi molto probabilmente potrebbe andarsene prima del previsto.

Stesso copione della scorsa edizione con Elisabetta Gregoraci, anche lei molto legata alla sua famiglia e in modo particolare al figlio Nathan Falco. La conduttrice uscì prima per passare le festività con il figlio e Carmen potrebbe fare lo stesso. « Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai», ha affermato la ballerina ma non sarebbe l'unica.

Insieme a lei prima di Natale potrebbero uscire Katia Riciarelli, Manuel Bortuzzo e forse persino Manila Nazzaro che raccogliendo la confessione della Russo ha replicato: «Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba».

Possibile uscita anche per la Cipriani che ha affermato: «Sono felice di aver fatto questi 3 mesi. Io pure non sono più così entusiasta come prima. Come dici te conosciamo già tutto. No io voglio capire quando finirà. Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà. Venerdì per forza lo diranno a tutti, perché siamo vicini al 13 dicembre. Comunque io andrò lo stesso a chiedere».

