GF Vip: Belli lascia la casa, Delia non lo segue e Soleil non vuole salutarlo. Montano dallo studio: «Cattivo esempio». A dispetto di quanto annunciato nelle puntate precedenti da Signorini, l'attore è uscito dal "game", come ama dire, durante la diretta di lunedì sera senza gli onori del caso.

Doveva restare due settimane, è durato solo una. Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di lunedì 21 febbraio.

Dopo il week end folle che ha visto Soleil e Delia baciarsi appassionatamente nella casa tutto è cambiato. Belli credendo di avere più tempo e aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con Delia. «Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare. Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l'amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c'è un amore incredibile».

Signorini chiede a Delia se vuole tornare a casa con Alex Belli: «Io mi sento più sicura di me stessa, sono super felice che mi avete dato l'opportunità di confrontarmi con i miei mostri e le mie incertezze. Voglio rimanere per me». Alex chiede a Delia rimettere la fede che aveva tolto.

Nella convizione di restare ancora nella casa, l'attore aveva già organizzato lo show dello scambio delle fedi, cosa che ovviamente non avverrà, e quindi insiste con Delia nel farle rimettere la fede, deve nterviene Signorini: «Alex lo scambio delle fedi lo farete fuori quando avrà più senso».

Soleil si rifiuta di salutare Alex: «Lui è venuto qui non per salvare il suo matrimonio ma per far esporre me. Non è vero, c'è stato un momento di confusione, lì per lì ero frastornata». Alex Belli dovrebbe uscire ma in barba al regolamento rientra nella caa a salutare tutti gli altri, nessuno però lo accompagna vicino alla porta.

Il commento di Aldo Montano dallo studio: «E' vergognoso! È completamente al di là delle regole, una persona che fa totalmente l’opposto di quello che sono le regole è solo brutto esempio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 07:03

