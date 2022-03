GF VIP, Barù vicino a Soleil dopo la puntata: il 'caldo' abbraccio beccato dai fan in studio

Con la fine del GF Vip 6 tantissimi telespettatori hanno notato qualcosa di molto bello tra Soleil e Barù. Subito dopo la puntata finale del reality show, infatti, tra i due concorrenti c’è stato un caloroso abbraccio che ha cominciato a far sognare i fan. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 09:04

