Gf vip, rumors su Barù e Jessica: «Al matrimonio di Davide Silvestri a stento si sono salutati»

Retroscena da matrimonio. Domenica scorsa Davide Silvestri e Alessia Costantini sono convolati a nozze, concedendosi una festa sui generis in stile contadino. La location del party è stata una villa di campagna, La Lodovica e tra gli invitati c'erano molti vip, tra cui ex compagni d’avventura dell’attore al GF Vip (Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù e Jessica Selassiè). Fari puntati sulla vincitrice del GF, Jessica, e il nipote di Costantino Della Gherardesca, Barù, al centro del gossip da mesi, nonostante abbiano più volte smentito un flirt. Uno scatto che ritrae i due imsieme ad un cuoco, ha fatto molto chiacchierare.

A sollevare i rumors è stato Amedeo Venza, esperto di gossip che, su Instagram, ha raccontato che tra i due è calato il gelo al matrimonio. «Jessica e Barù si rivedono al matrimonio di Davide Silvestri e a stento si sono salutati! Gelo tra i due seduti allo stesso tavolo!» ha raccontato.

E sulle assenze del matrimonio, di certo non sono passati in sordina Soleil Sorge e Alex Belli che non sono stati invitati. L’influencer italoamericana e l’attore parmense avevano legato parecchio al Grande Fratello Vip con Davide, ma dopo tutti i teatrini messi in atto con Delia Duran, Silvestri si è allontanato da entrambi, chiudendo i rapporti. A Verissimo, circa le nozze, Silvestri aveva detto: «Sarà un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene».

