Gf Vip, spunta il nome di Barbara D'Urso e la reazione di Pamela Prati è epica: cosa ha fatto

Riemergono vecchi dissidi nella Casa del Gf Vip. Spunta il nome di Barbara d’Urso e Pamela Prati rimane impietrita. Nella notte tra sabato e domenica, Patrizia Rossetti si è appartata per parlare con la showgirl sarda. Ad un certo punto, ha fatto emergere il nome della timoniera di Pomeriggio 5 e la reazione della Prati è stata lampante. Il motivo? La 65enne campana e l’ex star del Bagaglino, ai tempi del caso di Mark Caltagirone, hanno avuto un lungo dibatitto, finito per vie legali.

«Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso» ha detto Patrizia Rossetti a Prati, la quale, non appena ha sentito il nome di ‘Barbarella’, ha pronunciato un paio di «no no», ha alzato la mano e si è voltata dalla parte opposta, lasciando chiaramente intendere di non voler in alcun modo parlare della conduttrice partenopea. La reazione ha fatto il giro del web.

Sembra che Spinalbese e Lamborghini siano sempre più vicini. Nei primissimi giorni, l’ex di Belen Rodriguez ha negato di avere un certo interesse verso l’ereditiera. Ora, però, qualcosa sta cambiando. Sguardi complici, battute poco ‘innocenti’ e carezze hanno cambiato il rapporto tra i due nelle ultime ore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 13:55

