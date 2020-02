Gf Vip, caos nella Casa. Asia Valente a rischio squalifica? «Ha fatto una cosa molto grave...»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'influencer, new entry del reality condotto da, avrebbe trasgredito il regolamento e su Twitter i fan chiedono che siano presi provvedimenti. Ma andiamo con ordine.Alle tre nuove concorrenti è stato chiesto dalla produzione di non raccontare nulla riguardo all'esterno. Ma Asia Valente avrebbe trasgredito la regola.Su Twitter è scoppiata la polemica. «», scrivono i follower. Domani la puntata in diretta. Saranno presi provvedimenti? Staremo a vedere.